Более 2 400 человек под угрозой увольнения: ArcelorMittal сворачивает производство

Крупнейший металлургический комбинат Украины "ArcelorMittal Кривой Рог" закрывает еще одно свое подразделение. Это вызвано усилением энергетического кризиса, вызванного непрекращающимися атаками России на украинскую энергетику.

Почему компания закрывает завод?

Компания сообщила, что закрывает свой Литейно-механический завод (ЛМЗ), пишет Reuters.

Этот завод – одно из крупнейших предприятий страны. Он обеспечивает различные виды производства сталелитейной продукции:

литейное;

кузнечно-прессовое;

термическое производство;

а также подразделения по сварочной наплавке и механической обработке.

Однако через три месяца решение об остановке ЛМЗ вступит в силу.

Ключевой причиной этого шага является энергетический кризис, с которым наша компания сталкивается во время войны, в частности чрезвычайно высокая стоимость электроэнергии в Украине,

– заявили в компании

В "ArcelorMittal Кривой Рог" также добавили, что высокие цены на электроэнергию привели к значительному росту себестоимости продукции. Поэтому экономическая целесообразность производства стальных изделий еще больше ухудшилась.

Впрочем, свою роль сыграло и решение Еврокомиссии ввести механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) с января 2026 года. Причем ЕС не сделал никаких исключений для украинских производителей и не предоставил переходного периода.

Стоит знать! CBAM – это механизм ЕС, который используется для установления справедливой цены на выбросы углерода при производстве углеродоемких товаров, ввозимых в блок.

Какой завод еще закрывает компания?

Этот завод станет уже вторым предприятием компании, который закроют в Украине в этом году. В январе "ArcelorMittal Кривой Рог" сообщил, что прекратит работу одного из своих производственных подразделений во втором квартале 2026 года.

Тогда причины закрытия завода были аналогичными:

высокие цены на электроэнергию в Украине;

экологическая политика Евросоюза.

Заметим, что Россия резко нарастила количество атак по энергетике Украины. Причем целится враг и в электростанции, и в подстанции. В итоге энергетикам приходится ограничивать поставки электроэнергии бизнесу и увеличивать ее импорт из ЕС. Все это бьет по работе предприятий.

Важно! В результате решение "ArcelorMittal Кривой Рог" закрыть два подразделения затронет более 2 400 рабочих мест.

Как растут цены на электроэнергию для бизнеса?