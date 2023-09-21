Завод из Сум поставлял России стратегически важное оборудование: в СБУ рассказали главные детали

В Украине было обнаружено предприятие, которое продолжало сотрудничать с Россией даже после начала полномасштабной агрессии. Правоохранители сообщили о подозрении двум руководителям завода.

Речь идет о сумском заводе, поставлявшем в Россию продукцию стратегического значения, которую враг использовал в атомной и нефтегазовой отраслях. Речь идет о помповом оборудовании.

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Предприятие из Сум сотрудничало с Россией

Служба безопасности Украины в рамках следственных действий выяснила, что руководители завода в Сумах после начала полномасштабной войны создали специальную схему для поставки вышеупомянутой продукции российской стороне в обход санкционным ограничением. Для реализации этого плана они привлекли находящиеся под их контролем несколько коммерческих структур из Европы и Азии. Они покупали оборудование якобы для себя, а по факту переправляли это в Россию.

Это предприятие входит в структуру российской финансово-промышленной группы ГМС, которая является одним из крупнейших "доноров" бюджета России. В результате следственных действий арестован уставный капитал, недвижимое и движимое имущество украинского завода на общую сумму почти 365 миллионов гривен,

– говорится в пресс-релизе СБУ.

Более того, помповое оборудование украинского производства также переправляли в две страны Азии. Там его использовали для строительства атомных электростанций под руководством Росатома.

По данным "Экономической правды ", речь идет о сумском заводе имени Фрунзе.

Что следует знать о ГМС Групп:

Помимо украинского завода в состав входят предприятия из России, Белоруссии, Казахстана, Германии;

Бенефициаром являются граждане России;

Этот холдинг подконтролен России.

Украинским стражам порядка удалось выяснить имена лиц, которые были вовлечены в процесс переговоров с российской стороной. Сейчас на дневной повестке вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование, к которому также привлечены Национальная полиция при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, продолжается, а фигурантам дела грозит до 10 лет тюрьмы.