Германия построит в Украине завод по производству боеприпасов

Украинское правительство сделало заказ у немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Он построит на территории страны завод по изготовлению боеприпасов.

В Украине откроют новый завод

Такое событие анонсировала сама немецкая компания Rheinmetall.

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Компания Rheinmetall получила свой первый важный заказ от украинского правительства на строительство завода боеприпасов в Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года, это отправная точка для реализации проекта,

– написали в компании.

Заказ будет охватывать полное техническое оснащение завода до его ввода в эксплуатацию. Ожидается, что ориентировочная стоимость завода составит несколько сотен миллионов евро.

Строительство начнется в течение 24 месяцев и, по прогнозам, будет завершено в течение нескольких лет. Rheinmetall вместе со своим украинским партнером из совместного предприятия также будет отвечать за эксплуатацию завода.

Мы воплощаем наши слова в действия, и вместе с нашим партнером мы создадим украинский центр по боеприпасам. Заказ подчеркивает доверие к экспертизе и производственным возможностям Rheinmetall,

– написали в компании.

Ранее в Украину планировала зайти третья оборонная компания мира. Американская компания Northrop Grumman хочет производить на нашей территории боеприпасы среднего калибра