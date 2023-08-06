"Китайское чудо": Tesla удалось нарастить поставки автомобилей с завода в Шанхае

Дела Илона Маска с социальной сетью Х идут далеко не лучшим образом, а вот Tesla удается набирать обороты. В частности, речь идет и о рынке Азии, где у компании много конкурентов.

Недавно Илон Маск заявлял о желании посетить Китай. Его работники в Шанхае похоже так обрадовались, что начали перевыполнять запланированную норму в разы.

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Успех Tesla в Китае

Как сообщили в компании, в июле шанхайский завод поставил на рынок 64 285 электромобилей. Это на 128% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Завод в Шанхае Tesla построила в 2019 году. С этого времени он быстро растет: в 2022 году предприятие выпустило на рынок более 700 тысяч машин, превзойдя предыдущий показатель на 48%.

В общей сложности в 2023 году Tesla удалось продать 540 тысяч машин. Это больше, чем компания произвела электромобили за весь 2021 год.

Успех Tesla в Китае объясняют тем, что компания начала экспортировать Model Y в Южную Корею прямо из Шанхая. Раньше электрокары увозили из США. Что касается локализации запчастей, то уже сейчас она составляет 95%. Также Tesla начала экспорт из Шанхая в Таиланд Model 3 и Model Y.