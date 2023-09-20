Больше с высшим образованием, но меньше зарабатывают: Зеленская – о низких зарплатах женщин

Украина хочет претворить в жизнь план преодоления гендерного неравенства в заработной плате. О важности этого шага подчеркнула Елена Зеленская, выступая в ООН.

Женщины более образованы, но имеют меньше возможностей

По словам Елены Зеленской, в Украине больше женщин с высшим образованием, чем мужчин. Статистика утверждает, что показатели составляют 47% и 36% соответственно.

Однако, к сожалению, у нас, как и во всем мире, женщины ощутимо меньше зарабатывают. Во время войны женщины взяли на себя еще больше обязанностей, но при этом нуждаются и больше возможностей,

– сказала Зеленская.

Во время выступления в ООН на мероприятии "Международный день борьбы за равную оплату труда 2023 года" первая леди рассказала о плане Украины по устранению этой проблемы, который уже начали претворять в жизнь.

Как Украина будет бороться с неравной оплатой труда

Украина планирует преодолеть неравную оплату труда к 2030 году. Кабинет министров уже одобрил план мероприятий на 2023 – 2025 годы, который позволит запустить процесс.

В ближайшее время в нашем государстве будут реализовываться следующие шаги: