Будьте победителями вместе с нами, – Зеленский призвал иностранные компании инвестировать в Украину

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Он призвал американский бизнес инвестировать в проекты на сотни миллиардов долларов, чтобы быть победителями вместе с Украиной.

Зеленский призвал бизнес инвестировать в Украину

Президент рассказал, что с 6 сентября стартует большая информационная кампания по привлечению инвестиций AdvantageUkraine. По его мнению, Украина уже сегодня – место выгодных инвестиционных и финансовых возможностей.

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Мы восстанавливаем нашу экономику. И мы даем возможность вам и вашим компаниям работать вместе с нами – ради блага каждого из нас. Украина – это история будущей победы, и это шанс для вас инвестировать уже в проекты на сотни миллиардов долларов, чтобы быть победителями вместе с нами.

– подчеркнул Зеленский.

Открытие торгов на Нью-Йоркской бирже

После видеообращения Зеленского раздался звон, ознаменовавший открытие торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. В церемонии открытия торгов приняла участие правительственная делегация Украины во главе с первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины Юлией Свириденко.

Общественное внимание церемонии открытия Нью-Йоркской фондовой биржи привлек Президент Соединенных Штатов Рональд Рейган, ударивший в колокол в 1985 году. Нажатие кнопки перестало быть просто сигналом, оно стало символом престижа. Поэтому даже в цифровую эру колокол все еще сообщает о начале торгов.

Выступление Зеленского и колокола на Нью-Йоркской фондовой бирже: смотрите видео

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