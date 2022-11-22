Зеленский подписал закон о добровольном отказе бизнеса от упрощенной системы налогообложения

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №8045. Он предусматривает уплату налога в 2% от оборота.

Какие изменения предусматривает закон

Закон предлагает в случае приватизации не требовать согласия контролирующего органа на отчуждение государственного или коммунального имущества, находящегося в налоговом залоге в составе единого имущественного комплекса предприятия, если договором купли-продажи объекта приватизации предусмотрено обязательство покупателя погасить налоговый долг.

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Также налоговый долг следует погасить не позднее шести календарных месяцев с момента перехода права собственности на объект приватизации.

В то же время имущество, отчуждаемое в составе единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия, не освобождается от налогового залога до полного погашения налогового долга его покупателем.

Приватизация в Украине: последние новости

С помощью аукционов малой приватизации, состоявшихся на платформе Prozorro. Продажи, в бюджеты разных уровней поступило почти 500 миллионов гривен.

В общей сложности более 2 тысяч государственных предприятий передано Фонду государственного имущества для приватизации.

Сейчас в статусе закрытия находятся еще 110 аукционов на общую сумму 1,19 миллиарда гривен, согласно данным Prozorro.Продажи.

3 ноября Верховная Рада в целом приняла законопроект №8045, который дает дополнительный толчок для реформы приватизации.