Отмена 2% налога для ФЛП: Зеленский подписал закон – когда изменения вступят в действие

Президент Владимир Зеленский подписал закон №8401. Следовательно, налоговые изменения вступят в действие уже совсем скоро.

Уже с 1 августа в Украине будет возвращена довоенная система налогообложения. Также отменен мораторий на налоговые проверки и штрафы за неиспользование РРО.

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К чему готовиться бизнесу

Единого налога в размере 2% больше не будет. Те предприниматели, которые были на 5% системе, вернутся на нее автоматически. Что касается ФЛП, которые регистрировались во время войны и выбирали 2%-ную систему, могут написать заявление в налоговую и самостоятельно выбрать систему налогообложения.

Также законопроект отменяет мораторий на налоговые проверки. В первую очередь будут проверять производителей акцизных товаров, игорный бизнес и финуслуг, но к плановым проверкам лучше подготовиться всем.

Предпринимателям следует подготовиться к проверкам налоговой. Как это сделать и что нужно знать, чтобы не возникало проблем – читайте тут

Кроме того, возвращаются штрафы за неиспользование РРО, но нарушения, совершенные с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года, наказываться не будут.

Закон о возврате довоенных налогов является требованием МВФ, предусмотренным в соглашении о кредитовании Украины.