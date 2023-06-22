"Мы начали демонтаж олигархической системы до вторжения": Зеленский – об экономике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме в Лондоне. Он очертил перспективы Украины и развитие реформ, которое началось уже давно.

На форуме по восстановлению Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже активно экспортирует цифровые услуги и активно развивается в других отраслях. Он убежден – мы двигаемся к новому подходу в экономических отношениях, передает 24 Канал.

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Демонтаж олигархической системы

По словам Зеленского, после советского союза в Украине действовала олигархическая система экономики, которая мешала активному развитию. Впрочем, Украине удается делать шаги, чтобы уйти от этой модели.

Еще до 24 февраля мы начали демонтаж старой олигархической модели экономических отношений, возникшей в постсоветский период. Речь идет об изменении подхода к экономическим отношениям,

– сказал президент.

Главные задачи – достичь прозрачности финансов и устойчивости банковской системы, либерализовать рынки и стимулировать конкуренцию, а также обеспечить равные условия для всех игроков. По мнению Зеленского, по всем этим направлениям были значительные успехи еще до 24 февраля 2022 года.

Также он пообещал, что честный суд со временем станет такой же визитной карточкой Украины, как и смелость. Кроме того, Украина, благодаря цифровизации, покажет миру, что государство может функционировать без контактов между гражданами или бизнесом и чиновниками. Достичь этого можно переводом всех государственных услуг в режим онлайн.