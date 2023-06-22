На форумі з відновлення України Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже активно експортує цифрові послуги та активно розвивається в інших галузях. Він переконаний – ми рухаємося до нового підходу в економічних відносинах, передає 24 Канал.

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Демонтаж олігархічної системи

За словами Зеленського, після радянського союзу в Україні діяла олігархічна система економіки, яка стояла на заваді активному розвитку. Втім, Україні вдається робити кроки, аби відійти від цієї моделі.

Ще до 24 лютого ми почали демонтаж старої олігархічної моделі економічних відносин, яка виникла в пострадянський період. Йдеться про зміну підходу до економічних відносин,

– сказав президент.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Головні завдання – досягнути прозорості фінансів та стійкості банківської системи, лібералізувати ринки та стимулювати конкуренцію, а також забезпечити рівні умови для всіх гравців. На думку Зеленського, в усіх цих напрямках були значні успіхи ще до 24 лютого 2022 року.

Також він пообіцяв, що чесний суд з часом стане такою ж візитівкою України, як і сміливість. Окрім того, Україна завдяки цифровізації покаже світу, що держава може функціонувати без контактів між громадянами чи бізнесом і чиновниками. Досягнути цього можна переведенням усіх державних послуг у режим онлайн.