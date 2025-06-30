Зеленский ликвидировал 5 органов и создал Совет по поддержке предприятий под руководством Ермака
- Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал пять консультативно-совещательных органов и создал новый Совет по поддержке предпринимательства под руководством Андрея Ермака.
- Новый Совет будет заниматься анализом государственной политики в сфере бизнеса, разработкой инициатив для улучшения условий ведения бизнеса, и налаживанием диалога между бизнесом и властью.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ликвидировал сразу пять консультативно-совещательных органов при Офисе Президента и создал новый Совет по поддержке предпринимательства.
Чем займется новый Совет
Новый Совет создали с целью обеспечения права на предпринимательскую деятельность и активизации инвестиционного развития страны, передает 24 Канал со ссылкой на ОП.
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Она будет выполнять аналитическую и совещательную функцию, в частности:
- оценивать эффективность государственной политики в сфере бизнеса и предлагать пути решения проблем;
- разрабатывать инициативы по улучшению условий ведения бизнеса, защиты конкуренции и права собственности;
- приобщаться к подготовке законодательных изменений, в том числе в контексте гармонизации с нормами ЕС;
- способствовать налаживанию диалога между бизнесом, органами власти и местного самоуправления.
Возглавил Совет Ермак
Возглавил новосозданный Совет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместителем стала первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
В состав Совета вошли более 70 представителей украинского бизнеса, среди них Олег Гороховский, Максим Тимченко, Сергей Тигипко, Игорь Никонов, Вячеслав Климов и другие. Полный список можно найти на сайте ОП.
В то же время указом отменена деятельность пяти других совещательных структур:
- Национального совета реформ (создан в 2014 году президентом Порошенко);
- Исполнительного комитета реформ (работал под председательством Михеила Саакашвили);
- Национального инвестиционного совета;
- Совета по вопросам развития малого предпринимательства (действовал с 2020 года);
- Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения (создан после резонансного задержания Игоря Мазепы в 2024 году).
Таким образом, Офис Президента провел переформатирование совещательных структур в сфере экономики, сосредоточившись на едином органе для коммуникации с бизнесом.