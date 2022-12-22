На Рождество и Новый год: какие подарки для детей самые популярные среди украинцев в этом году

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы готовятся к зимним праздникам и покупают подарки. При этом, прежде всего, подарить что-то на Новый год и Рождество хочется детям.

Маркетплейс Prom.ua проанализировал, какие детские товары в преддверии зимних праздников самые популярные среди украинцев в этом году. Бизнес 24 передает детали.

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Самые популярные подарки для детей на зимние праздники в этом году

По данным Prom.ua, наибольшим спросом среди детских товаров в канун Нового года в Украине пользуются мягкие игрушки. В среднем украинцы тратят на них 570 гривен. При этом на втором месте по популярности оказались конструкторы со средним чеком в 1 150 гривен. Замыкает тройку лидеров категория товаров для рисования и аппликаций, средняя стоимость заказа которых составляет 410 гривен.

Кроме того, накануне зимних праздников украинцы активно заказывают настольные игры. На них покупатели в среднем тратят 580 гривен. Востребованы также куклы, средний чек которых равен 1 тысяче гривен.

К слову, товары для детского творчества и интерактивные игрушки также входят в топ популярных. Средние чеки в этих категориях – 420 и 620 гривен соответственно.

Среди прочего, хорошо продаются приставки и комплектующие к ним – в среднем покупатели тратят на эту категорию 1 560 гривен. Покупают также игровые фигурки и роботов-трансформеров, средний чек которых – 715 гривен.

К тому же, конечно, никогда не теряют своей популярности сладости. На них украинцы в этом году тратят в среднем 540 гривен. При этом родители самостоятельно собирают сладкие свертки на подарок детям, выбирая то, что они любят. Хорошо продаются шоколадные батончики, леденцы и карамельки с разными начинками, ириски, вафельки и так далее.