Маркетплейс Prom.ua проаналізував, які дитячі товари напередодні зимових свят найпопулярніші серед українців цьогоріч. Бізнес 24 передає деталі.

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Найпопулярніші подарунки для дітей на зимові свята цього року

За даними Prom.ua, найбільшим попитом серед дитячих товарів напередодні Нового року в Україні користуються м'які іграшки. У середньому українці витрачають на них 570 гривень. При цьому на другому місці за популярністю опинились конструктори з середнім чеком у 1 150 гривень. Замикає трійку лідерів категорія товарів для малювання та аплікацій, середня вартість замовлення яких сягає 410 гривень.

Крім того, напередодні цьогорічних зимових свят українці активно замовляють настільні ігри. На них покупці у середньому витрачають 580 гривень. Затребуваними є також ляльки, середній чек яких дорівнює 1 тисячі гривень.

До слова, товари для дитячої творчості й інтерактивні іграшки також входять до топу популярних. Середні чеки у цих категоріях – 420 та 620 гривень відповідно.

З-поміж іншого, добре продаються приставки та комплектуючі до них, – у середньому покупці витрачають на цю категорію 1 560 гривень. Купують також ігрові фігурки та роботів-трансформерів, середній чек яких – 715 гривень.

До того ж, звісно, ніколи не втрачають своєї популярності солодощі. На них українці цьогоріч витрачають у середньому 540 гривень. При цьому, батьки самостійно збирають солодкі пакунки на подарунок дітям, обираючи те, що вони люблять. Добре продаються шоколадні батончики, льодяники і карамельки з різними начинками, іриски, вафельки тощо.

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