Сорвали куш: ставка на золото принесла семье миллиардеров прибыль более чем в 2 000%

Влиятельная семья Лундин два года назад инвестировала в компанию по разработке золотых месторождений и сорвала настоящий куш. В результате их 17 миллионов долларов превратились в миллиард.

Как семья Лундин обогатилась на золоте?

Для влиятельной семьи Лундин, которая руководит масштабным горнодобывающим и нефтяным бизнесом, инвестиция в 17,5 миллионов канадских долларов выглядит довольно скромной. Но именно она принесла им фантастический результат – доходность более 2 000%, пишет Bloomberg.

В марте 2024 года семья инвестировала эти средства в компанию Montage Gold Corp., где уже имела значительную долю. Деньги направили на запуск главного проекта компании – крупной золотой шахты в Кот-д'Ивуар.

Впоследствии компания сообщила, что месторождение начнет добычу золота раньше запланированного срока. После этой новости акции резко выросли.

Сегодня бумаги Montage Gold Corp. торгуются примерно по 15,04 канадских долларов за акцию. Для сравнения: менее чем два года назад семья Лундин покупала их примерно по 70 центов.

В результате их пакет, который составляет почти 20% компании, сейчас оценивается примерно в 1,03 миллиарда канадских долларов (около 759 миллионов долларов США).

Аналитики отмечают, что такой резкий скачок – еще один пример того, как золото снова стало одним из ключевых активов в мировой экономике. Его популярность как "тихой гавани" для инвесторов выросла на фоне политической и экономической нестабильности,

– пишут в издании.

Среди факторов, которые подтолкнули спрос на металл, называют геополитические конфликты, в частности напряженность вокруг Ирана, а также экономическую политику президента США Дональд Трамп, что влияет на мировую торговлю и финансовые рынки.

Как изменилась стоимость золота на фоне войны в Иране?

По состоянию на 3 марта, спотовая стоимость золота упала на 1,4%. Теперь этот металл стоит – 5 252,05 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле упали на 0,9%. Их цена была на уровне 5 263,80 доллара. Первоначально на падение цены золота повлиял рост доллара. Сейчас американская валюта достигла месячного максимума.

Снижение цен, вероятно, связано с тем, что рынок сейчас придает больший вес инфляционным рискам, возникших в результате войны на Ближнем Востоке, и поэтому повышает свои ожидания относительно процентных ставок. Это также объясняет, почему доллар США продолжает расти,

– указал Ту Лан Нгуен из Commerzbank.

Нужно понимать, что золото это недоходный актив. Такой металл хорошо себя чувствует, когда процентные ставки снижены. Сейчас, трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система США пока будет сохранять ставку.

