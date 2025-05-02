Ryanair погрожує "кинути" Boeing, якщо він подорожчає

Найбільший лоукостер Європи Ryanair попередив, що може переглянути своє масштабне замовлення на літаки Boeing, якщо заплановані мита США зроблять авіалайнери суттєво дорожчими.

Boeing втрачає мільярди через мита

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує 24 Канал. Зокрема, гендиректор компанії Майкл О’Лірі в офіційному листі до американського конгресмена заявив, що мова йде про 330 літаків моделі Boeing 737 MAX на загальну суму близько 30 мільярдів доларів.

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Якщо ціна через тарифи зросте, Ryanair може скасувати контракт і звернутися до альтернативних виробників, включно з китайським COMAC,

– ідеться у статті.

Це попередження стало гучним сигналом про можливу переорієнтацію одного з ключових клієнтів Boeing на тлі політичних рішень у США.

Чи можна замінити Boeing

Проте джерела в авіаційній галузі наголошують: на практиці замінити Boeing непросто. Китайський COMAC поки не має сертифікації в Європі, а Airbus, головний європейський конкурент Boeing, повідомив, що має повністю розписане виробництво до кінця десятиліття.

Лист Ryanair став відповіддю на застереження конгресмена Раджі Крішнамурті, який висловив занепокоєння можливими ризиками для безпеки у разі співпраці з Китаєм.

Зауважте. Пекін призупинив прийом нових поставок через загострення торгових відносин зі США. Попередньо аналітики уже оголошували орієнтовні оцінки втрат Boeing. Так, компанія може недоотримати до 1 мільярда доларів, а загальні втрати можуть сягнути 500 мільйонів доларів.