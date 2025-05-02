Boeing теряет миллиарды из-за пошлин

Об этом сообщает агентство Reuters, информирует 24 Канал. В частности, гендиректор компании Майкл О'Лири в официальном письме к американскому конгрессмену заявил, что речь идет о 330 самолетах модели Boeing 737 MAX на общую сумму около 30 миллиардов долларов.

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Если цена из-за тарифов возрастет, Ryanair может отменить контракт и обратиться к альтернативным производителям, включая китайский COMAC,

– говорится в статье.

Это предупреждение стало громким сигналом о возможной переориентации одного из ключевых клиентов Boeing на фоне политических решений в США.

Можно ли заменить Boeing

Однако источники в авиационной отрасли подчеркивают: на практике заменить Boeing непросто. Китайский COMAC пока не имеет сертификации в Европе, а Airbus, главный европейский конкурент Boeing, сообщил, что имеет полностью расписано производство до конца десятилетия.

Письмо Ryanair стало ответом на предостережение конгрессмена Раджи Кришнамурти, который выразил обеспокоенность возможными рисками для безопасности в случае сотрудничества с Китаем.

Заметьте. Пекин приостановил прием новых поставок из-за обострения торговых отношений с США. Предварительно аналитики уже объявляли ориентировочные оценки потерь Boeing. Так, компания может недополучить до 1 миллиарда долларов, а общие потери могут достичь 500 миллионов долларов.