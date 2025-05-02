Boeing втрачає мільярди через мита

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує 24 Канал. Зокрема, гендиректор компанії Майкл О’Лірі в офіційному листі до американського конгресмена заявив, що мова йде про 330 літаків моделі Boeing 737 MAX на загальну суму близько 30 мільярдів доларів.

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Якщо ціна через тарифи зросте, Ryanair може скасувати контракт і звернутися до альтернативних виробників, включно з китайським COMAC,

– ідеться у статті.

Це попередження стало гучним сигналом про можливу переорієнтацію одного з ключових клієнтів Boeing на тлі політичних рішень у США.

Чи можна замінити Boeing

Проте джерела в авіаційній галузі наголошують: на практиці замінити Boeing непросто. Китайський COMAC поки не має сертифікації в Європі, а Airbus, головний європейський конкурент Boeing, повідомив, що має повністю розписане виробництво до кінця десятиліття.

Лист Ryanair став відповіддю на застереження конгресмена Раджі Крішнамурті, який висловив занепокоєння можливими ризиками для безпеки у разі співпраці з Китаєм.

Зауважте. Пекін призупинив прийом нових поставок через загострення торгових відносин зі США. Попередньо аналітики уже оголошували орієнтовні оцінки втрат Boeing. Так, компанія може недоотримати до 1 мільярда доларів, а загальні втрати можуть сягнути 500 мільйонів доларів.