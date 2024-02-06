Виробники алюмінію вимагають, щоб ЄС обмежив імпорт металу з Росії

Європейські виробники алюмінію тиснуть на блок, щоб ввести санкції стосовно дешевого імпорту алюмінію з Росії. Цю вимогу пропонують внести до майбутнього пакета санкцій, що очікується на другу річницю повномасштабного вторгнення.

Ембарго під питанням

Навіть через два роки від початку повномасштабного вторгнення Європа закуповує в Росії близько 9% від усього імпорту алюмінію. Це поповнило бюджет країни-агресора на суму приблизно 2,3 мільярда євро у 2022 році.

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Пропозицію підтримали Литва, Латвія, Польща та Естонія. Втім, з високою ймовірністю, ембарго на алюміній до чергового пакета санкцій не увійде.

Пропозиція, найбільш імовірно, зіткнеться з опозицією промислових країн, таких як Італія, які опираються заходам з підвищення цін. І загалом, зважаючи на обсяги імпорту, всі 27 країн блоку навряд зможуть швидко дійти згоди в цьому питанні.

Чому російський алюміній заважає виробникам з ЄС

Змагаючись із високими витратами на енергію і дешевою зарубіжною конкуренцією, європейські виробники алюмінію сподіваються, що санкції проти Росії, яка залишається третім найбільшим виробником у світі, можуть принести певне полегшення.

Зосереджене об'єднання виробників алюмінію ЄС вже заявило, що Брюссель повинен повністю припинити імпорт з Росії.

! Європейські промислові споживачі виступають проти санкцій щодо алюмінію. Введення їх було б "свого роду економічною тактичною ядерною бомбою", вважають у FACE. В інтересах італійських, німецьких та інших виробничих галузей ЄС вони стверджували, що "санкції не повинні бути збройною зброєю".

Натомість 13-й пакет санкцій включатиме новий перелік осіб та компаній, пов'язаних із російською агресією.