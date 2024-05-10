США посилюють тиск на Китай: введено нові санкції проти 37 компаній

У четвер США додали 37 китайських компаній до торговельних санаційних списків. В тому числі за підтримку шпигунської кулі, яка минулого року пролетіла над США.

Збереження національної безпеки США

Міністерство торгівлі США включило п'ять компаній і один науково-дослідний інститут до переліку організацій, які підтримують "зусилля Китаю у сфері військової модернізації, зокрема, у рамках аерокосмічних програм Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), включаючи дирижаблі й повітряні кулі".

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У тому числі підрозділи China Electronics Technology Group також були додані до санкційного списку через те, що вони нібито намагалися отримати американські технології для підтримки китайських квантових технологій. А це, на думку Міністерства торгівлі США "що має серйозні наслідки для національної безпеки" через їхнє військове застосування.

Яка реакція Китаю

Своєю чергою, посольство Китаю у Вашингтоні назвало цей крок "кричущим економічним примусом і знущанням у сфері технологій". Та водночас у посольстві зазначили, що Китай буде рішуче захищати законні права китайських фірм і установ. Однак, певні обмеження та тиск Сполучених Штатів на Китай працюють.

Про це свідчить й те, що нещодавно три великі банки Китаю обмежили співпрацю з російським бізнесом. Попри це, США досі неохоче запроваджує санкції щодо великих китайських банків. А все через побоювання величезних хвильових наслідків, які можуть негативно вплинути на світову економіку та американо-китайські відносини зокрема.