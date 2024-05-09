США випередили Китай
Із січня по березень 2024 року торгівля між США та Німеччиною склала 63 мільярди євро – експорт та імпорт разом. Натомість показник Китаю становили 60 мільярдів євро.
Читайте також Для відновлення енергетики: Британія спрямовує додаткові 23 мільйони євро Україні
Протягом останніх 8 років Китай був лідером за обсягами торгівлі з Німеччиною. В середньому він складав – 253 мільярди євро, а це на кілька сотень мільярдів більше ніж було в обороті між США та країною.
Німецький імпорт товарів з Китаю впав майже на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як експорт товарів до Китаю впав не так суттєво – більше ніж на 1%. Про це повідомив Юрген Маттес з німецького економічного інституту IW.
Фіндопомога для України
Минулого місяця Конгрес США ухвалив виділення довгоочікуваного пакета допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Окрім потреб ЗСУ, пакет допомоги від США буде спрямований на інші цілі в Україні. Пані посол США в Україні Бріджит Брін Пакет розповіла, що виділення підтримки від Сполучених Штатів на 61 мільярд доларів має на меті:
- допомогти перемогти Україні у війні проти Росії,
- реформувати державу та наблизити її до ЄС і НАТО;
- також він піде на роботу з підзвітністю американської допомоги.