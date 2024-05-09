США випередили Китай

Із січня по березень 2024 року торгівля між США та Німеччиною склала 63 мільярди євро – експорт та імпорт разом. Натомість показник Китаю становили 60 мільярдів євро.

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Протягом останніх 8 років Китай був лідером за обсягами торгівлі з Німеччиною. В середньому він складав – 253 мільярди євро, а це на кілька сотень мільярдів більше ніж було в обороті між США та країною.

Німецький імпорт товарів з Китаю впав майже на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як експорт товарів до Китаю впав не так суттєво – більше ніж на 1%. Про це повідомив Юрген Маттес з німецького економічного інституту IW.

Зверніть увагу! Нині на США припадає 10% експорту німецьких товарів, а частка Китаю впала до менш як 6%.

Фіндопомога для України

Минулого місяця Конгрес США ухвалив виділення довгоочікуваного пакета допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Окрім потреб ЗСУ, пакет допомоги від США буде спрямований на інші цілі в Україні. Пані посол США в Україні Бріджит Брін Пакет розповіла, що виділення підтримки від Сполучених Штатів на 61 мільярд доларів має на меті: