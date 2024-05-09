США опередили Китай

С января по март 2024 года торговля между США и Германией составила 63 миллиарда евро – экспорт и импорт вместе. Зато показатель Китая составляли 60 миллиардов евро.

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В течение последних 8 лет Китай был лидером по объемам торговли с Германией. В среднем он составлял – 253 миллиарда евро, а это на несколько сотен миллиардов больше чем было в обороте между США и страной.

Немецкий импорт товаров из Китая упал почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как экспорт товаров в Китай упал не так существенно – более чем на 1%. Об этом сообщил Юрген Маттес из немецкого экономического института IW.

Обратите внимание! Сейчас на США приходится 10% экспорта немецких товаров, а доля Китая упала до менее 6%.

Финпомощь для Украины

В прошлом месяце Конгресс США принял выделение долгожданного пакета помощи Украине на 61 миллиард долларов. Кроме потребностей ВСУ, пакет помощи от США будет направлен на другие цели в Украине. Госпожа посол США в Украине Бриджит Брин Пакет рассказала, что выделение поддержки от Соединенных Штатов на 61 миллиард долларов имеет целью: