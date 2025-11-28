Британія знову послабила санкції проти російського "Лукойла": що змінилося

Ряд країн, зокрема США та Велика Британія, запровадили санкції проти "Лукойла". Проте Британія вже вдруге послаблює обмеження проти компанії, зокрема для "дочок" російського нафтового гіганта в Болгарії.

Що відомо про зміни у санкціях проти "Лукойла"?

Велика Британія розширила дію санкційного винятку, повідомляє 24 Канал з посиланням на уряд країни.

Список винятків розширили для болгарських операцій компанії "Лукойл", додавши дві дочірні компанії до тимчасової генеральної ліцензії. Цей документ дозволяє проводити платежі за чинними та новими контрактами, працювати з активами "Лукойла", попри санкції Великої Британії.

Змінена ліцензія охоплює компанії Lukoil Aviation Bulgaria EOOD та Lukoil Bulgaria Bunker EOOD, а також Lukoil Bulgaria EOOD та Lukoil Neftochim Burgas AD, які були включені під час первинної видачі ліцензії 14 листопада. Санкції послабили до 14 лютого 2026 року.

Розширення відбулося після призначення Болгарією спеціального адміністратора для нагляду за активами "Лукойла" в країні, включаючи НПЗ "Нафтохім" у Бургасі та сотні АЗС. Ним став екскерівник податкової служби Болгарії Румен Спецов, який може керувати компаніями після запровадження санкцій.

Як США призупинили санкції проти "Лукойла"?

Міністерство фінансів США видало ліцензію на певні операції для "Лукойла" 14 листопада, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Вони пов'язані з роздрібними АЗС компанії та контрактами на продаж міжнародних активів фірми. Термін на це продовжили до 13 грудня. А окреме звільнення від відповідальності для угод, що стосуються підприємств "Лукойл" у Болгарії, було продовжено до 29 квітня.

Як розповіли анонімні джерела агентства, інтерес до покупки іноземних активів "Лукойлу" останніми днями зріс. Потенційні покупці з США, Європи та Перської затоки звернулися до Міністерства фінансів за дозволом на співпрацю з компанією.

