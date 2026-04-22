Виробник Durex і Nurofen тепер під забороною в Росії через санкції ЄС: що це означає

Британська компанія Reckitt більше не може використовувати частину своїх глобальних брендів у Росії через посилення санкцій ЄС. Компанія відома зокрема як виробник Durex, Nurofen та Strepsils.

Що буде з продукцією Reckitt в Росії?

Місцевий підрозділ тепер змушений розробляти нові продукти та реєструвати власну інтелектуальну власність, щоб замінити значну частину асортименту, пише Reuters.

Дивіться також Цього вже не уникнути, – ексміністр спрогнозував невтішний сценарій для Путіна

Йдеться насамперед про сегмент гігієнічних товарів, де обмеження Євросоюзу фактично заблокували використання міжнародних брендів.

Зміни в санкціях вплинули на нашу здатність постачати на ринок засоби догляду за будинком та засоби захисту від мікробів, а також використовувати глобальні бренди, де базовий продукт обмежений санкціями ЄС, а інтелектуальна власність (ІВ) належить організації ЄС,

– повідомив речник Reckitt.

Зараз російська команда працює над створенням альтернатив – як нових продуктів, так і нових брендів. При цьому ці процеси відбуваються локально, без участі головного офісу.

Паралельно компанія зафіксувала фінансовий тиск: у першому кварталі прибутки виявилися нижчими за очікування. Серед причин – дорогі енергоносії та слабший попит на засоби від застуди й грипу.

Також виробник Durex повідомив про падіння доходів у Росії – скорочення вимірюється двозначними цифрами. Загалом це "з’їло" близько 200 базисних пунктів доходів на ринках, що розвиваються.

До слова, після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році Reckitt заявила про намір передати російський бізнес. Процес триває й досі, але конкретних строків завершення компанія не називає.

Останні новини про санкції проти Росії