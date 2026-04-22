Виробник Durex і Nurofen тепер під забороною в Росії через санкції ЄС: що це означає
- Британська компанія Reckitt більше не може використовувати частину своїх брендів у Росії через санкції ЄС, що змушує місцевий підрозділ розробляти нові продукти.
- Зміни в санкціях вплинули на постачання засобів догляду та захисту від мікробів, а також спричинили фінансовий тиск через зниження прибутків і доходів у Росії.
Британська компанія Reckitt більше не може використовувати частину своїх глобальних брендів у Росії через посилення санкцій ЄС. Компанія відома зокрема як виробник Durex, Nurofen та Strepsils.
Що буде з продукцією Reckitt в Росії?
Місцевий підрозділ тепер змушений розробляти нові продукти та реєструвати власну інтелектуальну власність, щоб замінити значну частину асортименту, пише Reuters.
Йдеться насамперед про сегмент гігієнічних товарів, де обмеження Євросоюзу фактично заблокували використання міжнародних брендів.
Зміни в санкціях вплинули на нашу здатність постачати на ринок засоби догляду за будинком та засоби захисту від мікробів, а також використовувати глобальні бренди, де базовий продукт обмежений санкціями ЄС, а інтелектуальна власність (ІВ) належить організації ЄС,
– повідомив речник Reckitt.
Зараз російська команда працює над створенням альтернатив – як нових продуктів, так і нових брендів. При цьому ці процеси відбуваються локально, без участі головного офісу.
- Паралельно компанія зафіксувала фінансовий тиск: у першому кварталі прибутки виявилися нижчими за очікування. Серед причин – дорогі енергоносії та слабший попит на засоби від застуди й грипу.
- Також виробник Durex повідомив про падіння доходів у Росії – скорочення вимірюється двозначними цифрами. Загалом це "з’їло" близько 200 базисних пунктів доходів на ринках, що розвиваються.
До слова, після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році Reckitt заявила про намір передати російський бізнес. Процес триває й досі, але конкретних строків завершення компанія не називає.
Останні новини про санкції проти Росії
ЄС погодився на заборону морських послуг для російської нафти, але відтермінував її реалізацію до подальшої координації з країнами G7.
20-й пакет санкцій проти Росії також включає заходи проти російського військово-промислового комплексу та поетапну заборону на послуги для російського скрапленого природного газу та криголамів.
Мінфін США продовжив ліцензію на купівлю російської нафти до 16 травня. Посол США в ООН Майк Волц відкинув звинувачення у винагородженні Росії, заявивши, що це рішення має ринкову логіку і не змінює позицію США щодо війни Росії проти України.