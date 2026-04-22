Про це у розмові з 24 Каналом зазначив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, пояснивши, що Володимира Путіна наразі спіткали дві ключові проблеми. Тому для нього залишається єдиний сценарій розвитку подальших подій.

Куди рухається російська економіка?

Огризко наголосив, що російська економіка прямує до свого фіналу, і це змушує Кремль та зокрема Путіна замислитися щодо перспектив.

На сьогодні головний сценарій для Путіна – це спробувати уникнути того, що вже не уникнути, – краху російської економіки,

– підкреслив він.

Очільник Кремля, на думку ексглави МЗС України, не випадково майже кожні два тижні збирається зі своїми економічними радниками. Вони зустрічаються не для того, щоб обговорити те, що їхня економіка процвітає, а якраз навпаки – що вона падає. Путін ставить їм питання, мовляв, "що ж ви мені не казали, що така ситуація".

Окрім того, у Росії виникають проблеми з поповненням армії. Вже пішли рознарядки по всій країні, що керівник кожного підприємства має відправити до російського війська своїх працівників. Це викликає додаткові проблеми і свідчить про те, що російська хвалена кампанія щодо підписання контрактів, накривається мідним тазом. Тому що до російського війська вже не хочуть іти навіть за гроші,

– зауважив Володимир Огризко.

Тому на Росію очікує, на думку ексглави МЗС, дефіцит військових на фронті. А коли буде реалізований план міністра оборони України Михайла Федорова щодо ліквідації на місяць 50 тисяч окупантів, тоді росіянам вже у 2026 році не буде чим і ким воювати. З одного боку не буде грошей на війну, а з іншого – охочих йти до лав російської армії.

Варто знати. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Володимир Путін на сьогодні розглядає три можливих сценарії подальших дій щодо війни в Україні. Перший базовий сценарій передбачає продовження війни до 2028 року та, імовірно, часткову мобілізацію. Другий сценарій – припинення вогню та заморожування війни. Паралельно формуватиметься наратив, що, мовляв, у зупинці війни винен не Путін, а генерали. І третій сценарій – продовження бойових дій в Україні з одночасним розгортанням гібридної війни з НАТО приблизно у 2028 році, зокрема проти країн Балтії.

Водночас проведення загальної мобілізації в Росії, на думку Огризка, сьогодні виглядає нереалістичним. Кремль, зважаючи на стан російської економіки, не витягне її, адже потрібно велику кількість мобілізованих навчити, екіпірувати, утримувати.

Тому, резюмував він, сьогодні Путін сидить біля розбитого корита і думає про те, чи припинити війну і під яким приводом, чи остаточно поховати Росію, тому що вона рухається у цьому напрямку.

Які економічні проблеми нині існують у Росії?