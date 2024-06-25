Зеленський продовжив санкції проти українських та російських олігархів: як діють нові обмеження

Зеленський затвердив продовження санкцій проти деяких російських олігархів. У цей список увійшли також українські бізнесмени Фірташ та Фукса.

Що відомо про це рішення

Президент України підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України продовжити санкції проти визначеного списку осіб. Обмеження мають діяти наступні 10 років.

Читайте також Скільки заробляють українці у 2024 році: середня зарплата та її визначення

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня 2024 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)",

– йдеться у повідомленні.

У список, окрім російських олігархів, також увійшли бізнесмени з України Дмитро Фірташ та Павло Фукса. Загалом до переліку внесено:

390 фізичних осіб;

366 компаній.

Чого стосуються ці санкції

що у список підсанкційних осіб також увійшли одіозні бойовики ЛНР та ДНР, такі як Ігор Гіркін.

Проти вказаного переліку осіб застосовують різноманітні санкції, зокрема, економічні. Введенні обмеження забороняють:

транзит ресурсів, польоти чи будь-які види перевезень на території України;

користування українськими надрами;

виведення капіталів за межі України;

тощо.