Японія запровадила санкції проти компаній, пов'язаних з Росією: у переліку їх більше сотні

Японія ввела санкції проти 135 компаній та осіб, пов'язаних з Росією. Зокрема, у списку є урядовці з Міноборони Росії, уповноважена з прав людини, дитячий омбудсмен, генерал-полковник та інші особи.

Санкції проти Росії

Японія розширила санкції проти 57 компаній з Росії та 27 компаній з Білорусі, а також кількох організацій з ОАЕ, Вірменії, Сирії та Узбекистану. Серед російських компаній, які тепер обмежені, є "Юнармія", "Приватна військова компанія «Патріот»" і Уральський завод цивільної авіації.

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Також санкції торкнулися Тетяни Шевцової, яка є заступницею міністра оборони Росії, Тетяни Москалькової, уповноваженої з прав людини, Ксенії Мішонової, яка є дитячим омбудсменом Московської області, і Олександра Лапіна, голови Сухопутного штабу військ Росії.

Острівна країна вже заморозила низку активів російських фізичних і юридичних осіб та заборонила експорт товарів російським військовим компаніям та експорт будівельних та інженерних послуг.

Санкції вступлять у дію 22 грудня для російських компаній і 27 грудня — для інших компаній.

Допомога Україні

Нагадаємо, на саміті G7, який відбувся 6 грудня стало відомо про новий транш допомоги, який Японія виділить Україні. Країна готова виділити близько 4,5 мільярдів доларів додаткових коштів Україні. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення країни після війни.

А крім того, Японія запровадила нову програму для переселенців. За словами японського уряду — програма запрацювала насамперед для людей з України.