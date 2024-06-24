У ЄС вперше ввели санкції проти конкретних суден з тіньового флоту Росії

Під нові санкції Євросоюзу щодо Росії вперше потрапили конкретні танкери, які входять до складу нафтового тіньового флоту. Для них порти Європи будуть закритими.

Тіньовий флот Росії під обмеженнями

В понеділок, 24 червня, Рада ЄС ухвалила 14 пакет санкцій проти Росії. Серед санкцій є обмеження для російських танкерів, які входять до складу нафтового тіньового флоту.

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Це вперше, коли Євросоюз ухвалив такі заходи, які спрямовані на конкретні судна.

Нафтовим танкерам Росії заборонений доступ до портів Євросоюзу та накладена заборона на надання послуг.

Судна можуть бути визначені з різних причин:

транспортування військової техніки для Росії,

транспортування вкраденого українського зерна,

підтримка розвитку енергетичного сектору Росії, зокрема через транспортування компонентів або перевалку ЗПГ.

Які нові інструменти боротьби з обходом санкцій

Крім санкції щодо тіньового флоту Росії, в 14 пакеті йдеться про ще й додаткові інструменти боротьби з обходом вже наявних обмежувальних заходів:

Материнські компанії з Євросоюзу тепер повинні докладати зусиль, аби їхні дочірні компанії в третіх країнах не брали участі в будь-якій діяльності щодо запобігання санкцій проти Росії.

Оператори з Євросоюзу, які продають товари військового призначення до третіх країн, повинні впроваджувати спеціальні механізми, здатні виявляти та оцінювати ризики реекспорту таких товарів до Росії.

Були впроваджені додаткові обмеження на експорт товарів, які посилюють російський промисловий потенціал – хімічні речовини, включаючи марганцеві руди та сполуки рідкоземельних металів, пластмаси, землерийну техніку, монітори та електрообладнання тощо. Також введено обмеження на імпорт гелію з Росії.

Рада ЄС вже додала до списку тих, хто підтримує військово-промисловий комплекс Кремля, 61 нову компанію. До них будуть застосовані експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення. Крім того, обмеження стосовно товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектора оборони та безпеки.