В ЕС впервые ввели санкции против конкретных суден из теневого флота России
24 июня 2024, 12:34Читати новину українською
Под новые санкции Евросоюза в отношении России впервые попали конкретные танкеры, которые входят в состав нефтяного теневого флота. Для них порты Европы будут закрытыми.
Теневой флот России под ограничениями
В понедельник, 24 июня, Совет ЕС принял 14 пакет санкций против России. Среди санкций есть ограничения для российских танкеров, которые входят в состав нефтяного теневого флота.
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Это впервые, когда Евросоюз принял такие меры, которые направлены на конкретные судна.Важно! Нефтяным танкерам России запрещен доступ к портам Евросоюза и наложен запрет на предоставление услуг.
Судна могут быть определены по разным причинам:
- транспортировка военной техники для России,
- транспортировка украденного украинского зерна,
- поддержка развития энергетического сектора России, в частности через транспортировку компонентов или перевалку СПГ.
Какие новые инструменты борьбы с обходом санкций
Кроме санкции в отношении теневого флота России, в 14 пакете говорится о еще и дополнительных инструментах борьбы с обходом уже имеющихся ограничительных мер:
- Материнские компании из Евросоюза теперь должны прилагать усилия, чтобы их дочерние компании в третьих странах не участвовали в любой деятельности по предотвращению санкций против России.
- Операторы из Евросоюза, которые продают товары военного назначения в третьи страны, должны внедрять специальные механизмы, способные выявлять и оценивать риски реэкспорта таких товаров в Россию.
- Были введены дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые усиливают российский промышленный потенциал – химические вещества, включая марганцевые руды и соединения редкоземельных металлов, пластмассы, землеройную технику, мониторы и электрооборудование и тому подобное. Также введены ограничения на импорт гелия из России.