ЄС завдав удару по олігархам і пропагандистах Кремля
- ЄС запровадив санкції проти російських олігархів, військових підприємств та пропагандистів, причетних до вторгнення в Україну, включаючи Євгена Євтушенкова та Михайла Галустяна.
- Серед фігурантів санкційного списку також керівники російських військових заводів та Андрій Деркач, який підтримує незаконну анексію Криму.
Європейський Союз запровадив новий пакет санкцій проти російських олігархів, військових підприємств та пропагандистів, причетних до вторгнення в Україну. Обмеження набули чинності 24 лютого – у роковини повномасштабного вторгнення Росії.
Хто потрапив під санкції
Серед ключових фігурантів санкційного списку – Євген Євтушенков, російський олігарх і власник 49,2% акцій АФК "Система". Він має давні зв'язки з Путіним і був присутній на зустрічі бізнесменів у Кремлі в день початку вторгнення 24 лютого 2022 року, інформує 24 Канал.
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АФК "Система" контролює низку компаній у сфері інформаційних технологій, зокрема ПАТ "Мобільні ТелеСистеми" (МТС), а також має інтереси у військово-промисловому комплексі Росії. Під її контролем перебуває РТІ Системи, яка займається розробкою озброєння для російської армії.
Також під санкції потрапили:
- Михайло Галустян – російський пропагандист, який використовує свою популярність для поширення кремлівських наративів. Він також є керівником організації "Юнармія", що діє на тимчасово окупованих територіях України.
- Євген Дронов – гендиректор Тульського машинобудівного заводу, який виробляє зброю для армії РФ.
- Ян Новіков – генеральний директор концерну "Алмаз-Антей", що випускає системи ППО.
- Ігор Зюзін – голова ради директорів металургійної компанії "Мечел".
- Вадим Бадеха – керівник Об'єднаної авіабудівної корпорації.
Санкції проти екснардепа України
Окремо у списку санкцій опинився Андрій Деркач – колишній український політик, а нині сенатор Ради Федерації Росії. Він підтримує незаконну анексію Криму та російську агресію.
За даними ЄС, Деркач співпрацював з ГРУ Росії і отримував фінансування для створення приватних охоронних компаній, які країна-агресор планувала використати для окупації України.