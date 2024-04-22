Зеленський обмежив азартні ігри в інтернеті: про які кроки йде мова

Служба безпеки України буде перевіряти усіх організаторів азартних ігор. Це повинно усунути негативні наслідки їх функціонування.

Як відомо, петиція про обмеження онлайн-казино дуже швидко набрала 25 тисяч підписів. Автор петиції Павло Петриченко, який, на жаль, нещодавно загинув, закликав заборонити доступ до ігор бійцям ЗСУ.

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Президент України Володимир Зеленськйи підписав указ, спрямований на подолання негативних наслідків від роботи азартних ігор в інтернеті. Впродовж наступного місяця уряд повинен виконати наступні кроки:

напрацювати обмеження реклами азартних ігор, особливо з використанням символіки ЗСУ та інших військових формувань;

заборонити одному гравцю реєструвати кілька акаунтів;

зобов'язати організаторів встановлювати ліміт витрат гравців на певний період часу;

провести кампанію з роз'яснення щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності та способів її лікування.

Окрім того, рішенням РНБО обмежили використання онлайн-казино військовими під час воєнного стану. Служба безпеки України проведе перевірку усіх організаторів азартних ігор.

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