Зеленський обмежив азартні ігри в інтернеті: про які кроки йде мова

22 квітня 2024, 09:25
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Джерело:

Офіс Президента

Служба безпеки України буде перевіряти усіх організаторів азартних ігор. Це повинно усунути негативні наслідки їх функціонування.

Як відомо, петиція про обмеження онлайн-казино дуже швидко набрала 25 тисяч підписів. Автор петиції Павло Петриченко, який, на жаль, нещодавно загинув, закликав заборонити доступ до ігор бійцям ЗСУ. 

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Президент України Володимир Зеленськйи підписав указ, спрямований на подолання негативних наслідків від роботи азартних ігор в інтернеті. Впродовж наступного місяця уряд повинен виконати наступні кроки: 

  • напрацювати обмеження реклами азартних ігор, особливо з використанням символіки ЗСУ та інших військових формувань;
  • заборонити одному гравцю реєструвати кілька акаунтів;
  • зобов'язати організаторів встановлювати ліміт витрат гравців на певний період часу;
  • провести кампанію з роз'яснення щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності та способів її лікування. 

Окрім того, рішенням РНБО обмежили використання онлайн-казино військовими під час воєнного стану. Служба безпеки України проведе перевірку усіх організаторів азартних ігор. 

Раніше ми також писали про те, що в Україні зростуть зарплати. 
 

Автор: Ярослав Сиваківський