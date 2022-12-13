Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда затримали на Багамах: прокуратура США вимагатиме екстрадиції

Засновника FTX та ексмільярдера Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамських Островах після того, як американська прокуратура порушила проти нього кримінальну справу. Про це офіційно повідомило Міністерство юстиції США.

Американський прокурор Деміан Вільямс зазначив, що арешт засновника збанкрутілої криптобіржі був здійснений на вимогу уряду США. Водночас, обвинувальний висновок проти Бенкмана-Фріда наразі залишається закритим, – оприлюднити його у прокуратурі обіцяють найближчим часом.

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Сема Бенкмана-Фріда затримали на Багамах

За заявою прокурора Багамських Островів, арешт Бенкмана-Фріда у країні, де розташована штаб-квартира збанкрутілої FTX, відбувся після отримання офіційного повідомлення від США про те, що вони порушили проти ексмільярдера кримінальну справу. Цю заяву отримала низка американських ЗМІ, – у ній також йшлося про ймовірний запит на екстрадицію засновника криптобіржі до США.

Офіс прокурора на Манхеттені, своєю чергою, повідомив, що Бенкмана-Фріда було заарештовано на запит уряду США "на підставі закритого обвинувального висновку".

Як пише The Washington Post, арешт відбувся на тлі того, що Бенкман-Фрід та його компанія перебувають під пильною увагою з листопада, коли FTX оголосила про банкрутство, не виконавши запити клієнтів на виведення коштів, а сам Бенкман-Фрід того ж дня негайно оголосив, що йде з посади генерального директора криптобіржі.

Хоча обвинувальний висновок поки не оприлюднений, видання The New York Times раніше писало, що Федеральна прокуратура США розслідувала, чи маніпулював Бенкман-Фрід ринком двох криптовалют, що запустило ефект доміно й спричинило крах його ж бізнесу.