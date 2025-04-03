Суд ЄС скасував санкції проти російського олігарха Пумп'янського, але залишив для Тимченка

Суд Європейського Союзу ухвалив рішення про зняття санкцій із російського бізнесмена Дмитра Пумп'янського, статки якого оцінюють у 2,9 млрд доларів. Санкційні обмеження також скасовано щодо його дружини та сина, а ЄС зобов'язаний компенсувати їм судові витрати. Водночас суд відмовив у задоволенні аналогічного позову мільярдера Геннадія Тимченка та його дружини, залишивши санкції проти них чинними.

Чому зняли санкції з Пумп'янського

За рішенням Суду ЄС, станом на березень 2024 року не було достатньо доказів, що Пумп'янський продовжує підтримувати або отримувати вигоду від співпраці з російською владою, передає 24 Канал.

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Він офіційно вийшов зі складу акціонерів Трубної металургійної компанії (ТМК) та групи "Сінара", що, на думку суду, позбавляє його статусу "провідного бізнесмена", який приносить значний дохід уряду Росії.

Довідково. Санкції проти нього та його родини були запроваджені у 2022 році через зв'язки з державними російськими підприємствами, такими як "Роснєфть", "Газпром" і РЖД.

Санкції проти Тимченків

Водночас 2 квітня Суд ЄС залишив у силі санкції проти Геннадія та Олени Тимченків. Судді визнали, що дії Тимченка підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Олігарх та його дружина вже намагалися оскаржити санкції у вересні 2024 року, але безуспішно. Окрім скасування обмежень, вони вимагали припинення зобов'язання звітувати про свої активи в ЄС і компенсації нематеріальних збитків у розмірі 1 мільйон євро. Однак суд визнав рішення Ради ЄС законним.

Зауважте. Геннадій Тимченко, якого часто називають "скарбником Путіна", заявляв у суді, що його близькі зв'язки з президентом Росії не означають підтримку війни. Проте юристи Ради ЄС вказали на його зв'язки з банком "Росія", що сприяє фінансуванню урядових програм і підтримує російську економіку.

США зняли санкції з дружини Бориса Ротенберга

Тим часом Міністерство фінансів США 2 квітня виключило зі списку санкцій Карину Ротенберг — дружину російського олігарха Бориса Ротенберга, наближеного до президента Росії Володимира Путіна. Під санкції вона потрапила у 2014 році, але тепер її ім'я викреслено зі списку Управління контролю за іноземними активами США (OFAC).

За даними ЗМІ, Ротенберг має громадянство США з 2013 року і продовжує подорожувати світом, незважаючи на обмеження проти її чоловіка. Улітку 2024 року вона публікувала відео з елітного курорту у Франції. Також відомо, що вона керує Федерацією кінного спорту Москви і володіє часткою в західній нерухомості свого чоловіка.