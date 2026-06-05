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5 червня, 17:45
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Найбагатший бізнесмен Росії готує масштабні звільнення: "Сєвєрсталь" тріщить по швах

Альбіна Ковпак
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Одна з найбільших металургійних компаній Росії – "Сєвєрсталь" – припинила найм нових працівників і розглядає можливість скорочення персоналу. Причина – економічна криза в Росії та погіршення ситуація в металургії загалом.

Чому "Сєвєрсталь" планує почали економити?

Основний акціонер і голова ради директорів компанії Олексій Мордашов заявив, що компанія вже скоротила інвестиційну програму на 2026 рік на 24%, а в майбутньому обсяги капіталовкладень можуть бути урізані ще сильніше, пише The Moscow Times.

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Ми зупинили прийом нових співробітників на "Сєвєрсталь". Можливо, йтиметься про деяку оптимізацію персоналу,
– сказав він. 

Мордашов, який є найбагатшим російським бізнесменом зі статками в 37 мільярдів доларів, поскаржився на різке погіршення фінансових показників "Сєвєрсталі".  

Так, рентабельність компанії з EBITDA з початку року становить близько 12%, тоді як раніше нормою було 30 – 40%. Одночасно "Сєвєрсталь" зіткнулася з негативним грошовим потоком.  

Наша прибутковість радикально впала. Ми вже увійшли до негативного кешу. Ми витрачаємо на інвестиції більше, ніж заробляємо,
– визнав Мордашов. 

Головною причиною кризи він назвав різке падіння попиту на металопродукцію. За його даними, у 2025 році споживання сталі в Росії скоротилося на 14%, а за перші чотири місяці 2026 року – ще на 13%. Загалом за останні три роки ринок втратив близько 30% обсягів.

При цьому Мордашов каже, що "Сєвєрсталь" не може зупинити всі поточні інвестиційні проєкти, попри кризу в галузі. 

Ми вже далеко залізли, і у разі заморозки буде втрата того, що витрачено. Навіть технічно дуже важко загальмувати, коли ми законтрактовані, все йде. Доведеться, мабуть, за це платити,
– констатував бізнесмен. 

З погляду Мордашова загалом російська економіка демонструє ознаки "переохолодження". Серед них він назвав уповільнення інвестицій та погіршення ситуації на ринку праці. 

Що відомо про занепад металургії Росії?

  • Новолипецький металургійний комбінат завершив перший квартал 2026 року зі збитком у 5,9 мільярдів рублів, що майже в п'ять разів більше, ніж за той же період минулого року.

  • Металургійна галузь Росії стикається з серйозними проблемами, такими як падіння внутрішнього попиту, скорочення експорту через санкції та перевиробництво. Споживання сталі в Росії різко знизилося, внутрішній попит впав на 15% у першому кварталі 2026 року.

  • Тим часом асоціація "Русская сталь" просить Кремль переглянути акциз на рідку сталь, стимулювати внутрішнє споживання металу та запровадити тарифну надбавку на імпорт металопрокату. Виробництво сталі в Росії скоротилося, а імпорт з Казахстану та Китаю зростає, що викликає кризу в металургійній галузі.

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