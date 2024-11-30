Причин для оптимізму немає: які прогнози щодо ІТ-ринку України на наступний рік

Сфера ІТ – головний канал експорту послуг з України. Однак війна є серйозною перепоною для його розвитку, тож наразі бізнес сконцентрував зусилля на тому, щоб принаймні зберегти позиції.

Зростання індустрії не буде

Як зазначає СЕО "Львівського ІТ Кластеру" Степан Веселовський, до завершення війни немає підстав сподіватися на зростання ІТ-індустрії. Наразі бізнес ставить перед собою зовсім інше завдання, передає 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Своїм завданням як бізнес-організаці, завданням інших гравців ринку і держави сьогодні бачимо якщо не стабілізацію індустрії, то щонайменше зусилля, спрямовані на уповільнення падіння – вихід на плато,

– наголосив Веселовський.

Обставин для оптимізму немає

Також він наголосив, що йдеться про сукупність негативних факторів. Зокрема, це стан економіки, динаміка ринку та рішення влади.

Скажімо, якщо війна триватиме і в 2025 році, то тут навіть експертом не треба бути, щоб зрозуміти: негативні тренди, які ми спостерігаємо за останні два роки, будуть поглиблюватися,

– додав Веселовський.

Окрім того, незрозуміло, як буде розвиватися ситуація після закінчення війни. Велика кількість фахівців можуть виїхати, і велика кількість трудових мігрантів теж зіграє свою роль.

У 2024 році експорт ІТ-послуг буде на 4 – 6% меншим, аніж минулого року.