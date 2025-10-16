Українці у 2025 році найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину.

Що декларують українці?

Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух, інформує 24 Канал.

За її словами, з початку року громадяни задекларували 36 мільярдів гривень іноземних доходів та 15,9 мільярдів гривень – від успадкування чи дарування майна.

Крім того, українці подали декларації про:

продаж рухомого та нерухомого майна – 7,5 мільярдів гривень,

інвестиційні доходи – 6,1 мільярд гривень,

інші оподатковувані доходи – 4,8 мільярдів гривень,

орендну плату за майно – 3,7 мільярдів гривень.

Зауважте. Загалом упродовж дев'яти місяців року подано понад 226 тисяч декларацій про майновий стан і доходи.

Свідомість громадян зростає?

Карнаух також зазначила, що рекордну суму податку на доходи фізичних осіб та військового збору — понад 2 мільярдів гривень – визначив до сплати мешканець Києва.

Щороку зростає кількість українців, які добровільно подають декларації. Це свідчить про підвищення культури прозорого декларування, адже мова йде не лише про обов'язок, а й про довіру та відповідальність,

– підкреслила очільниця ДПС.

Що відомо про декларування доходів в Україні?