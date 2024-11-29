Без цього немає пенсії: який важливий внесок повинен сплачуватися щомісяця

Сплата єдиного соціального внеску важлива, адже він він впливає на страховий стаж людини, а відповідно враховується при нарахуванні пенсії. Відтак мінімальний розмір такого внеску становить 1 760 гривень щомісяця.

Чому ЄСВ важливий

Як пояснюють в Пенсійному фонді України, передає 24 Канал, сплата єдиного соціального внеску, або ж ЄСВ, спрямоване на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відтак збір такого внеску надає гарантії на як на пенсійне та медичне забезпечення, так і страхування від нещасного випадку чи виплат по безробіттю.

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Водночас саме ЄСВ є однією із умов зарахування періодів роботи до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком.

Який мінімальний та максимальний страховий внесок в Україні:

Мінімальний страховий внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати,

Тобто якщо з 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата в Україні 8 000 гривень, то мінімальний страховий внесок складає 1 760 гривень.

Водночас максимальний розмір внеску – це 22% від п'ятнадцяти розмірів мінімальної заробітної плати.

Таким чином, 15 мінімальних заробітних плат на сьогодні – це 120 000 гривень, а отже максимальний внесок складає 26 400 гривень.

Хто сплачує ЄСВ

Платниками єдиного соціального внеску є: