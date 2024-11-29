Без цього немає пенсії: який важливий внесок повинен сплачуватися щомісяця
Сплата єдиного соціального внеску важлива, адже він він впливає на страховий стаж людини, а відповідно враховується при нарахуванні пенсії. Відтак мінімальний розмір такого внеску становить 1 760 гривень щомісяця.
Чому ЄСВ важливий
Як пояснюють в Пенсійному фонді України, передає 24 Канал, сплата єдиного соціального внеску, або ж ЄСВ, спрямоване на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відтак збір такого внеску надає гарантії на як на пенсійне та медичне забезпечення, так і страхування від нещасного випадку чи виплат по безробіттю.
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Водночас саме ЄСВ є однією із умов зарахування періодів роботи до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком.
Який мінімальний та максимальний страховий внесок в Україні:
- Мінімальний страховий внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати,
Тобто якщо з 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата в Україні 8 000 гривень, то мінімальний страховий внесок складає 1 760 гривень.
- Водночас максимальний розмір внеску – це 22% від п'ятнадцяти розмірів мінімальної заробітної плати.
Таким чином, 15 мінімальних заробітних плат на сьогодні – це 120 000 гривень, а отже максимальний внесок складає 26 400 гривень.
Хто сплачує ЄСВ
Платниками єдиного соціального внеску є:
- роботодавці,
- фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування,
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності,
- члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах,
- особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.