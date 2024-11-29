Без этого нет пенсии: какой важный взнос должен уплачиваться ежемесячно
Уплата единого социального взноса важна, ведь он он он влияет на страховой стаж человека, а соответственно учитывается при начислении пенсии. Поэтому минимальный размер такого взноса составляет 1 760 гривен ежемесячно.
Почему ЕСВ важен
Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, передает 24 Канал, уплата единого социального взноса, или ЕСВ, направлено на общеобязательное государственное социальное страхование. Поэтому сбор такого взноса предоставляет гарантии как на пенсионное и медицинское обеспечение, так и страхование от несчастного случая или выплат по безработице.
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В то же время именно ЕСВ является одним из условий зачисления периодов работы в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту.
Какой минимальный и максимальный страховой взнос в Украине:
- Минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной заработной платы,
То есть если с 1 апреля 2024 года минимальная зарплата в Украине 8 000 гривен, тто минимальный страховой взнос составляет 1 760 гривен.
- В то же время максимальный размер взноса – это 22% от пятнадцати размеров минимальной заработной платы.
Таким образом, 15 минимальных заработных плат на сегодня – это 120 000 гривен, а значит максимальный взнос составляет 26 400 гривен.
Кто платит ЕСВ
Плательщиками единого социального взноса являются:
- работодатели,
- физические лица – предприниматели, в том числе те, которые выбрали упрощенную систему налогообложения,
- лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, которые осуществляют религиозную деятельность, другую подобную деятельность и получают доход от этой деятельности,
- члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию на других основаниях,
- лица, которые принимают добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования.