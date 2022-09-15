Два місяці без нульового розмитнення: як змінився авторинок за цей час

Минуло понад 2 місяці, відколи в Україні скасували нульове розмитнення імпортованих авто. Як наслідок, за цей час на українському авторинку відбулись певні зміни.

Інститут дослідження авторинку проаналізував статистичні дані агрегатора, який збирає оголошення продажу всіх автомобілів зі 100 спеціалізованих українських сайтів. Експерти дійшли висновку, що ринок дещо "постарів", а українці почали частіше надавати перевагу бюджетним транспортним засобам.

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Кількість бюджетних авто зросла

Абсолютну більшість оголошень продажу на українському ринку й далі складають легковики вартістю менше ніж 10 тисяч доларів. У порівнянні з червнем цього року, частка таких авто у серпні зросла з 71,6 до 72,4% від загальної кількості.

Особливо помітне зростання частки автомобілів вартістю до 3 тисяч доларів – з 20,8 до 24,2%. Зміна структури цін, найімовірніше, є зокрема й наслідком скасування нульового розмитнення, оскільки приганяти "свіжі" авто з-за кордону почали рідше.

Ціни на найпопулярніші автомобілі

Разом з тим у серпні, з-поміж десяти найпопулярніших моделей, подорожчали лише дві:

лідер продажів Volkswagen Passat – на 1,5%, з середньої вартості у 6 800 доларів у липні до 6 900 доларів у серпні;

Renault Megane – на 3,2%, з 6 300 до 6 500 доларів.

При цьому, не зазнали змін у середній вартості пропозиції на Volkswagen Golf – 5 тисяч доларів. А ось решта сім моделей з першої десятки найпопулярніших – подешевшали:

Daewoo Lanos – на 1,9%, з 2 600 до 2 550 доларів;

Skoda Octavia – на 1,5%, з 6 700 до 6 600 доларів;

BMW 3 серії – на 4,8%, з 6 300 до 6 600 доларів;

BMW 5 серії – на 4,1%, з 7 400 до 7 100 доларів;

ВАЗ 2109/21099 – на 3,2%, з 1 550 до 1 500 доларів;

Ford Fiesta – на 4,5%, з 6 300 до 6 020 доларів.

Старішання ринку

Найнижчий середній "вік" легкових авто, які українці продавали в інтернеті, зафіксовано у червні та липні – 15,2 року. Це трапилось унаслідок наповнення ринку більш "свіжими" машинами з-за кордону та його "омолодження" після початку дії нульового розмитнення.

Проте вже у серпні середній вік легковиків зріс одразу до 15,6 року. Зокрема, після відновлення мита на імпорт авто, значно збільшилась частка транспортних засобів, старше ніж 30 років – з 8,2 до 9,1%.