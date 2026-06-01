Скандал щодо "Живчику": компанія зробила важливу заяву про шрифт

"Живчик" таки змінить дизайн свого нового шрифту. Це сталося після скандалу, що розгорнувся у соціальних мережах.

Що зміниться у дизайні напою "Живчик"?

Офіційну позицію компанія повідомила у понеділок, 1 червня, у Threads.

Читайте також Перший квартал став випробуванням: Укрзалізниця повідомила про великі збитки

Вітаємо всіх, хто любить "Живчик". Це перше офіційне повідомлення після вашої гострої реакції на оновлений дизайн етикетки,

– йдеться у повідомленні.

У дописі зазначено, що "Живчик" завжди був та залишається брендом з українськими цінностями. А будь-які асоціації з державою-агресором для компанії є неприйнятними.

Бренд послідовно підтримує Україну, а також категорично засуджує російську агресію.

Згідно з інформацією, під час роботи над дизайном було використано шрифт, запропонований партнерською агенцією. Його офіційно придбали через міжнародний ресурс.

На етапі погодження ані з боку агенції, ані з нашого боку не було виявлено додаткових контекстів, які стали відомі пізніше,

– пояснили у дописі.

Водночас у компанії висловили розуміння, що відповідальність за фінальний результат лежить і на них. Тому вже ухвалили рішення змінити шрифти на упаковці та в рекламних матеріалах.

Подібні помилки є неприпустимими, тому разом із партнерами додатково посилюємо процес перевірки креативних матеріалів у майбутньому,

– пообіцяли українцям.

Зверніть увагу! Компанія подякувала всім, для кого "Живчик" є важливим символом поколінь.

Водночас креативна агенція Brain Tank, яка працювала з новим дизайном етикетки "Живчика", теж опублікувала свою заяву.

Вибір гарнітури ROAD RADIO на етикетці "Живчик" – наша "штанга" – і ми приносимо найщиріші вибачення за недостатню перевірку інформації,

– повідомили в агенції.

Українцям розповіли, що не зробили аналіз походження розробника та використання цієї гарнітури. Але зараз, дякуючи увазі спільноти та, зокрема, професійному аналізу українського сервісу для купівлі та оренди шрифтів Rentafont замінюють ROAD RADIO на всіх бренд-матеріалах на ERMILOV PRO.

Приносимо щиросердні вибачення за помилку та неприємні відчуття, що вона спричинила,

– додали у дописі.

Фото з Threads Brain Tank

Зокрема, у Rentafont зазначили, що всі помиляються, але не всі визнають і виправляють помилки. А Rentafont завжди радий допомогти дизайнерам і їх замовникам обрати українські шрифти замість російських.

Там також підтвердили, що "Живчик" матиме український шрифт.

Яким був скандал щодо "Живчику"?

Нагадаємо, що 29 травня стало відомо про новий дизайн "Живчика". Про подію компанія повідомила у соціальних мережах.

Однак українці відреагували неоднозначно на новину. Чимало людей критикували новий дизайн напою.

Згодом виявилось, що один зі шрифтів на "Живчику" схожий на Road Radio. Його розробила Elena Kowalski – дизайнерка російського походження.