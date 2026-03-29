Податкова попереджає: за що ФОП може вхопити штраф до 85 тисяч гривень

В Україні займатися підприємництвом може практично кожен, але є одна важлива умова – працювати потрібно офіційно. Спроба обійти правила і вести бізнес "у тіні" може обернутися серйозними фінансовими втратами.

Які штрафи за бізнес без реєстрації?

Якщо людина веде бізнес без реєстрації, без ліцензії чи необхідних дозволів або не повідомила про початок діяльності – це вже порушення, повідомили у ДПС.

Штрафи стартують від 1 000 – 2 000 неоподатковуваних мінімумів і сягати 2 000 – 5 000 мінімумів:

Від 17 000 до 34 000 гривень – за перше порушення; Від 34 000 до 85 000 гривень – якщо ситуація повториться або дохід був значним.

Але фінансові санкції – не єдине, що загрожує порушникам. Разом зі штрафом можуть конфіскувати:

товар

сировину

обладнання

гроші, отримані від незаконної діяльності

Якщо порушення повторне, конфіскація стає обов’язковою, а не опційною.

Зауважте! Неоподатковуваний мінімум доходів у 2026 році становить 17 гривень.

Який бізнес може постраждати першим від запровадження ПДВ для ФОП?

Аналітик Юрій Щедрін у розмові з 24 Каналом розповів, що торкнуться зміни не лише підприємців, але й звичайних українців, які будуть змушені у випадку ухвалення законопроєкту дорожче платити за товари чи послуги.

Юрій Щедрін Аналітик ГО "Центр розвитку міст" Запровадження ПДВ для ФОПів найбільше вдарить про тих, хто працює саме у сфері послуг та торгівлі. За попередніми розрахунками, це зачепить близько 250 тисяч ФОПів.

Крім того, вплив на ціни в Україні матиме ще й оподаткування цифрових платформ та посилок з-за кордону, які складають в сумі до 150 євро.

Річ у тім, що чимало торгових мереж продають з націнкою ті ж самі товари, наприклад з Китаю, й на українському ринку. Введення податку на посилки з-за кордону до 150 євро вплине на спроможність замовляти їх напряму.

Отже, споживачі куплятимуть ці товари вже в торгових мережах в Україні. А це, своєю чергою, спонукатиме мережі більш вільно формуватимуть ціни.

Сума податків, де є ПДВ на рівні 18% та 5% військового збору, – це нереально в сучасних умовах. Чимало бізнесів можуть цього не потягнути: від салонів краси до консалтингових фірм. Таким чином, для них залишатиметься два варіанти: або закритися, або ж дробити бізнес на декілька ФОПів,

– підсумовує аналітик.

