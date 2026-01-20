Іграшки, мийні засоби й обігрівачі: в Україні виявили понад 2 мільйони небезпечних товарів

У 2025 році Держпродспоживслужба перевіряла ринок на наявністю небезепечних товарів, завдяки чому понад 2 мільйони таких речей не потрапили в руки українців. За це на виробників накладали мільйонні штрафи.

Що відомо про небезпечні товари? Потенційно небезпечні товари вилучали ще на етапі їх ввезення в Україну, повідомляє Держпродспоживслужба. Дивіться також Продуктовий бізнес буде забезпечений світлом та формуватиме резерви харчів, – Свириденко Ключові результати ринкового нагляду у 2025 році: 827 планових та 1027 позапланових перевірок нехарчової продукції;

Понад 2 мільйона одиниць продукції виявлено з порушеннями встановлених вимог;

Майже 8 500 рішень про вжиття обмежувальних заходів (вилучення, відкликання або усунення недоліків);

Близько 55 мільйонів гривень штрафних санкцій, з яких понад 30 мільйонів уже сплатилидо державного бюджету. Особливу увагу приділяли товарам, що можуть впливати на здоров’я: дитячим іграшкам, мийним засобам, електрообладнанню та обігрівачам, а також продукції, що відповідає вимогам екодизайну та енергоефективності. Штрафи від Держпродспоживслужби для бізнесу та нововведення В Україні запрацює система швидких повідомлень про небезпечні харчові продукти за прикладом європейської системи, що дозволить швидко вилучати небезпечні продукти з продажу та попереджати споживачів.

Держпродспоживслужба за дев'ять місяців 2025 року виявила 272 порушення законодавства у сфері реклами алкогольних напоїв і дотримання антитютюнових вимог. Бізнес оштрафовано на понад 3,6 мільйонів гривень за порушення, з яких 2,2 мільйона гривень сплачено добровільно.