Бізнес в Україні оштрафували на 11 мільйонів гривень: за що карає Держпродспоживслужба

Український бізнес отримував штрафи за порушення в рекламі, за рік виявили загалом 4 085 таких порушень. Понад чверть з них стосується використання недержавної мови у рекламі.

За які порушення в рекламі штрафують бізнес?

21 938 реклам перевірили торік в Україні – на 14% більше, ніж у 2024-му, пише Опендатабот.

Дивіться також Не лише сплатити податки: що мають зробити ФОПи у лютому, щоб не дістати штраф

Близько чверті всіх порушень стосується реклами з використанням недержавної мови – 1 075 випадків. У понад половини випадків порушниками стали бізнеси з Харківщини: 672 штрафи. Також серед найчастіших порушень:

реклама алкоголю (320 випадків);

лікарських засобів (276);

сигарет (195).

Загалом зауважень виписали майже на 10,68 мільйонів гривень – це 4 227 штрафів.

В середньому, через недотримання правил рекламування бізнес сплачує 2 526 гривень. Найдорожче порушення рекламних правил обходилися у Запорізькій області, де середній штраф сягав 4 500 гривень, а найменші середні суми зафіксували на Сумщині – 1 050 гривень.

Бізнес добровільно сплатив 61% штрафів на суму 6,65 мільйонів гривень. Ще 17% з порушників стягнули примусово. Й лише 3% підприємців змогли оскаржити в судах рішення Держпродспоживслужби.

Які ще штрафи є для підприємців?