Бізнес в Україні оштрафували на 11 мільйонів гривень: за що карає Держпродспоживслужба
- За 2023 рік в Україні виявлено 4 085 порушень у рекламі, з яких понад чверть стосуються використання недержавної мови.
- Бізнес добровільно сплатив 61% штрафів, загальна сума яких склала 6,65 мільйонів гривень, причому найбільші штрафи були на Запоріжжі.
Український бізнес отримував штрафи за порушення в рекламі, за рік виявили загалом 4 085 таких порушень. Понад чверть з них стосується використання недержавної мови у рекламі.
За які порушення в рекламі штрафують бізнес?
21 938 реклам перевірили торік в Україні – на 14% більше, ніж у 2024-му, пише Опендатабот.
Близько чверті всіх порушень стосується реклами з використанням недержавної мови – 1 075 випадків. У понад половини випадків порушниками стали бізнеси з Харківщини: 672 штрафи. Також серед найчастіших порушень:
- реклама алкоголю (320 випадків);
- лікарських засобів (276);
- сигарет (195).
Загалом зауважень виписали майже на 10,68 мільйонів гривень – це 4 227 штрафів.
В середньому, через недотримання правил рекламування бізнес сплачує 2 526 гривень. Найдорожче порушення рекламних правил обходилися у Запорізькій області, де середній штраф сягав 4 500 гривень, а найменші середні суми зафіксували на Сумщині – 1 050 гривень.
Бізнес добровільно сплатив 61% штрафів на суму 6,65 мільйонів гривень. Ще 17% з порушників стягнули примусово. Й лише 3% підприємців змогли оскаржити в судах рішення Держпродспоживслужби.
Які ще штрафи є для підприємців?
Відмова у прийнятті безготівкової оплати може призвести до штрафів від 1 700 до 3 400 гривень та у разі повторного порушення від 8 500 до 17 000 гривень. Бізнес зобов’язаний забезпечити безготівкові розрахунки навіть у малих населених пунктах з 2025 року.
Умисне ухилення від сплати податків в Україні також тягне за собою великі штрафи, обмеження права обіймати посаду та конфіскацію майна. Відтак якщо недоплата сягнула від 85 тисяч гривень, то штраф може сягати навіть 170 тисяч гривень та більше.
У 2026 році підприємців також штрафуватимуть за порушення деяких правил: на 100% за перше порушення та 150% за наступні. Основні підстави для штрафів включають відсутність або неправильне використання РРО, незареєстровані касові апарати, неповні чеки та неправильну фіскалізацію підакцизних товарів.