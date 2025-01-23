Кому з підприємців загрожують штрафи в 50% середньої зарплати
- У 2025 році роботодавці в Україні повинні забезпечити робочі місця для людей з інвалідністю, інакше їм загрожують штрафи.
- Штрафи залежать від кількості працівників: для підприємств з 8-15 працівниками – половина середньої зарплати, для тих, хто має більше 15 працівників – повна середня зарплата за кожне незайняте місце.
У 2025 році українські роботодавці повинні дотримуватися законодавчих вимог щодо створення робочих місць для людей з інвалідністю. У разі порушення цієї норми законодавство передбачає штрафні санкції.
Нові вимоги до роботодавців
Обов'язок працевлаштовувати людей з інвалідністю встановлено законом №875 "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", інформує 24 Канал.
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Згідно з документом, підприємства, організації та фізичні особи, які використовують найману працю, мають виконувати нормативи зі створення робочих місць для осіб з інвалідністю.
Що передбачає закон
- Для підприємств, де працює від 8 до 25 осіб, необхідно створити одне робоче місце для людини з інвалідністю.
- Для компаній із більшою кількістю працівників норматив становить 4% від середньооблікової чисельності штатних співробітників за рік.
Що загрожує за невиконання
У разі недотримання встановлених вимог роботодавці будуть змушені сплатити штрафи. Розмір санкцій залежить від чисельності працівників та конкретного порушення:
- Підприємства з 8 – 15 працівниками
Штраф складає половину середньої річної зарплати на відповідному підприємстві за одне робоче місце, яке повинно бути зайняте людиною з інвалідністю, але залишилося вакантним.
- Підприємства з більш ніж 15 працівниками
У разі невідповідності нормативу сплачується адміністративно-господарська санкція. Її розмір дорівнює середній річній зарплаті на підприємстві за кожне робоче місце, яке мало бути зайняте особою з інвалідністю, але залишилося незайнятим.