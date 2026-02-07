Особливий контроль: за що можуть оштрафувати ФОП у 2026 році

У 2026 році податкова посилить контроль за діяльністю ФОПів та дотриманням правил. Передбачають також більш жорсткі штрафи для тих, хто є регулярним порушником і не виконує роботу над помилками.

За що каратимуть ФОПів у 2026 році?

Про те, за що ФОП може отримати штраф, йдеться на ресурсі "Перший Бізнесовий".

Так, у 2026 році податкова посилить контроль за діяльністю бізнесу. Це пов'язано із низкою потреб, серед яких:

побороти приховування доходів;

виявити фіктивний обіг готівки;

знайти порушення у поданні звітності.

Сфери, за якими стежитимуть особливо – торгівля, місця харчування, онлайн-продажі. Зазначається, що тут уже традиційно порушення найвищі.

Зверніть увагу! Штрафи за порушення стануть жорсткішими. Так для бізнесів розв'язування питань із санкціями стане відчутнішим.

У такому випадку йдеться не лише про те, щоб покарати ФОП за порушення та отримати виплату штрафу. Важливо досягти розуміння, що повторювати одне й те ж саме для бізнесу буде невигідно. Інакше – приховані доходи доведеться віддавати як штрафи.

Які є види порушень ФОПів та які штрафи треба сплатити?

Перше місце серед порушень в діяльності ФОПів – приховування реальних доходів або заниження виручки. Якщо зафіксували перше порушення від підприємства – штраф становитиме 25% від суми недоплати. Вдруге треба буде заплатити 50%.

Зауважте! Якщо в податковій доведуть умисне та регулярне приховування доходів – це кримінальне правопорушення для підприємця.

Окремий випадок, коли ФОП невчасно сплачує єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Тоді до суми боргу додадуть штраф у 20%. Рахуватимуть також пеню за кожний протермінований день.

Для бізнесів, де обов'язкова робота з РРО або ПРРО (Це фіскальні пристрої, які реєструють всі продажі. Якщо простіше – касовий апарат або електронна каса в смартфоні/планшеті) може бути штраф за роботу без відповідних пристроїв або програм.



За перше таке порушення треба буде сплатити штраф розміром 100% вартості проданого товару, за друге зафіксоване порушення – 150%.

Важливо! Ведення діяльності без реєстрації або з порушенням групи оподаткування може призвести до нарахування податків за загальною системою та штрафом до 100% від суми зобов’язань.

Ще один із важливих моментів, за які бізнесу загрожує штраф – неподання декларацій або звітностей.

За перше порушення буде 340 гривень штрафу, за друге – 680 гривень. Якщо звітів не буде протягом тривалого часу – податкова знімає з обліку ФОП.

Які оновлення з 2026 року з'явилися для ФОПів 1 та 2 груп?

За повідомленням Державної податкової служби, від 1 січня 2026 року підприємці 1 та 2 групи матимуть оновлені розміри ставок єдиного податку та військового збору.

Строк сплати – щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Зміни пов'язані із набуттям чинності Держбюджету-2026. Розмір військового збору та єдиного внеску залежатиме від прожиткового мінімуму працездатних осіб (3 328 гривень) та від мінімальної зарплати (з 2026 року – 8 647 гривень).

Які ризики для ФОПів є у 2026 році?

Передусім йдеться про запровадження ПДВ для тих ФОПів, де оборот понад 1 мільйон гривень. Хоч планується затвердити правило до 2027 року, підприємці б'ють на сполох, бо це може знищити їхній бізнес.

Водночас про важливість дотримання правил – податкова "накрила" ФОПи, які ухилялись від сплати податків. Йдеться про гроші на понад 1 мільярд гривень.