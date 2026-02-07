За что будут наказывать ФЛП в 2026 году?

О том, за что ФЛП может получить штраф, говорится на ресурсе "Первый Бизнесовый".

Смотрите также Треть ФЛП закроется, другие – уйдут "в тень": почему НДС опасен для микробизнеса

Так, в 2026 году налоговая усилит контроль за деятельностью бизнеса. Это связано с рядом потребностей, среди которых:

побороть сокрытие доходов;

выявить фиктивный оборот наличности;

найти нарушения в подаче отчетности.

Сферы, за которыми будут следить особенно – торговля, места питания, онлайн-продажи. Отмечается, что здесь уже традиционно нарушения самые высокие.

Обратите внимание! Штрафы за нарушения станут более жесткими. Так для бизнесов решение вопросов с санкциями станет более ощутимым.

В таком случае речь идет не только о том, чтобы наказать ФЛП за нарушение и получить выплату штрафа. Важно достичь понимания, что повторять одно и то же для бизнеса будет невыгодно. Иначе – скрытые доходы придется отдавать как штрафы.

Какие есть виды нарушений ФЛП и какие штрафы надо оплатить?

Первое место среди нарушений в деятельности ФЛП – сокрытие реальных доходов или занижение выручки. Если зафиксировали первое нарушение от предприятия – штраф составит 25% от суммы недоплаты. Во второй раз надо будет заплатить 50%.

Заметьте! Если в налоговой докажут умышленное и регулярное сокрытие доходов – это уголовное правонарушение для предпринимателя.

Отдельный случай, когда ФЛП не вовремя платит единый социальный взнос (ЕСВ). Тогда к сумме долга добавят штраф в 20%. Будут считать также пеню за каждый просроченный день.

Для бизнесов, где обязательна работа с РРО или ПРРО (Это фискальные устройства, которые регистрируют все продажи. Если проще – кассовый аппарат или электронная касса в смартфоне/планшете) может быть штраф за работу без соответствующих устройств или программ.



За первое такое нарушение надо будет уплатить штраф в размере 100% стоимости проданного товара, за второе зафиксированное нарушение – 150%.

Важно! Ведение деятельности без регистрации или с нарушением группы налогообложения может привести к начислению налогов по общей системе и штрафом до 100% от суммы обязательств.

Еще один из важных моментов, за которые бизнесу грозит штраф – непредставление деклараций или отчетностей.

За первое нарушение будет 340 гривен штрафа, за второе – 680 гривен. Если отчетов не будет в течение длительного времени – налоговая снимает с учета ФЛП.

Какие обновления с 2026 года появились для ФЛП 1 и 2 групп?

По сообщению Государственной налоговой службы, с 1 января 2026 года предприниматели 1 и 2 группы будут иметь обновленные размеры ставок единого налога и военного сбора.

Срок уплаты – ежемесячно, не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.

Изменения связаны со вступлением в силу Госбюджета-2026. Размер военного сбора и единого взноса будет зависеть от прожиточного минимума трудоспособных лиц (3 328 гривен) и от минимальной зарплаты (с 2026 года – 8 647 гривен).

Какие риски для ФЛП есть в 2026 году?

Прежде всего речь идет о введении НДС для тех ФЛП, где оборот более 1 миллиона гривен. Хотя планируется утвердить правило до 2027 года, предприниматели бьют тревогу, потому что это может уничтожить их бизнес.

В то же время о важности соблюдения правил – налоговая "накрыла" ФЛП, которые уклонялись от уплаты налогов. Речь идет о деньгах на более чем 1 миллиард гривен.