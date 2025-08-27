За перші сім місяців 2025 року підрозділи податкового аудиту під час фактичних перевірок зафіксували майже 2 тисячі випадків порушень трудового законодавства. Усі вони були пов'язані з неналежним оформленням найманих працівників.

Наслідки перевірок податкової?

Про це повідомила Державна податкова служба, передає 24 Канал. У відомстві зазначили, що після проведених перевірок роботодавці оформили трудові відносини більш ніж із 3,3 тисячами співробітників.

Крім того, до міжрегіональних органів Держпраці було передано понад 1,2 тисячі матеріалів для застосування санкцій. На їх основі вже винесено штрафів на суму 25 мільйонів гривень.

Ще за майже 600 випадками порушень суб'єкти господарювання отримали офіційні попередження.

Важливо. У ДПС нагадали, що своєчасне оформлення трудових відносин є прямим обов'язком роботодавців, а ігнорування норм законодавства призводить до суттєвих фінансових та адміністративних наслідків.

Чи не суперечать перевірки мораторію Контроль податківці здійснюють з урахуванням рішення РНБО щодо обмеження безпідставних перевірок бізнесу. Перевірки проводят виключно за ризик-орієнтованим підходом, тобто лише у випадках із високим ступенем ризику.

Скільки податків надійшло до бюджету?