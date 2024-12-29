Який штраф за незаконну вирубку ялинок, і коли настає кримінальна відповідальність
Бажання мати новорічну ялинку не повинно призводити до порушення закону. Адже за незаконну вирубку дерев передбачені як адміністративні, так і кримінальні штрафи.
Відповідальність за незаконну вирубку ялинок
24 Канал з посиланням на Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги розповідає, які штрафи передбачені за незаконну вирубку насаджень. Відразу наголосимо, що їх суми можуть перевищувати вартість легально придбаного дерева.
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Штрафи за незаконну вирубку ялинок
За зрізання ялинки в лісі на громадян можуть накласти штраф:
- від 510 до 1020 гривень за перше порушення;
- від 1020 до 1530 гривень за повторне порушення протягом року;
- для посадових осіб штрафи становлять 2550–5100 гривень.
Якщо ж ялинку зрізано в межах населеного пункту, штрафи дещо менші:
- для громадян — від 170 до 510 гривень;
- для посадових осіб чи підприємців — від 510 до 850 гривень.
Кримінальна відповідальність за завдання шкоди лісу
У разі суттєвої шкоди лісу, яка перевищує 30 280 гривень, настає кримінальна відповідальність. Уряд затвердив спеціальні такси для розрахунку шкоди залежно від діаметра дерева.
Покарання за значну шкоду включають:
- штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень;
- пробаційний нагляд на строк до 3 років;
- обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.
Якщо незаконна вирубка здійснена групою осіб або повторно, передбачено:
- обмеження волі від 3 до 5 років;
- позбавлення волі на такий самий строк.
Особливу відповідальність несуть ті, хто знищує дерева у природно-заповідних зонах:
- штраф від 2550 до 34 тисяч гривень;
- обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Як придбати ялинку легально
Щоб уникнути порушення закону, важливо купувати ялинки в офіційних точках продажу, які визначає місцева влада. Усі легальні дерева повинні мати чип або етикетку з інформацією про лісове господарство, де вони були вирощені.
Важливо! Купівля легальної ялинки є не лише законним, а й економічно вигідним рішенням, адже штрафи за незаконну вирубку значно перевищують вартість легального дерева.