Ответственность за незаконную вырубку елок

24 Канал со ссылкой на Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказывает, какие штрафы предусмотрены за незаконную вырубку насаждений. Сразу отметим, что их суммы могут превышать стоимость легально приобретенного дерева.

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Штрафы за незаконную вырубку елок

За срезание елки в лесу на граждан могут наложить штраф:

от 510 до 1020 гривен за первое нарушение;

от 1020 до 1530 гривен за повторное нарушение в течение года;

для должностных лиц штрафы составляют 2550–5100 гривен.

Если же елка срезана в пределах населенного пункта, штрафы несколько меньше:

для граждан - от 170 до 510 гривен;

для должностных лиц или предпринимателей - от 510 до 850 гривен.

Уголовная ответственность за причинение вреда лесу

В случае существенного вреда лесу, который превышает 30 280 гривен, наступает уголовная ответственность. Правительство утвердило специальные таксы для расчета ущерба в зависимости от диаметра дерева.

Наказание за значительный ущерб включают:

штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен;

пробационный надзор на срок до 3 лет;

ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

Если незаконная вырубка осуществлена группой лиц или повторно, предусмотрено:

ограничение свободы от 3 до 5 лет;

лишение свободы на такой же срок.

Особую ответственность несут те, кто уничтожает деревья в природно-заповедных зонах:

штраф от 2550 до 34 тысяч гривен;

ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как приобрести елку легально

Чтобы избежать нарушения закона, важно покупать елки в официальных точках продажи, которые определяет местная власть. Все легальные деревья должны иметь чип или этикетку с информацией о лесном хозяйстве, где они были выращены.

Важно! Покупка легальной елки является не только законным, но и экономически выгодным решением, ведь штрафы за незаконную вырубку значительно превышают стоимость легального дерева.