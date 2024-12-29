Відповідальність за незаконну вирубку ялинок

24 Канал з посиланням на Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги розповідає, які штрафи передбачені за незаконну вирубку насаджень. Відразу наголосимо, що їх суми можуть перевищувати вартість легально придбаного дерева.

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Штрафи за незаконну вирубку ялинок

За зрізання ялинки в лісі на громадян можуть накласти штраф:

від 510 до 1020 гривень за перше порушення;

від 1020 до 1530 гривень за повторне порушення протягом року;

для посадових осіб штрафи становлять 2550–5100 гривень.

Якщо ж ялинку зрізано в межах населеного пункту, штрафи дещо менші:

для громадян — від 170 до 510 гривень;

для посадових осіб чи підприємців — від 510 до 850 гривень.

Кримінальна відповідальність за завдання шкоди лісу

У разі суттєвої шкоди лісу, яка перевищує 30 280 гривень, настає кримінальна відповідальність. Уряд затвердив спеціальні такси для розрахунку шкоди залежно від діаметра дерева.

Покарання за значну шкоду включають:

штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень;

пробаційний нагляд на строк до 3 років;

обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Якщо незаконна вирубка здійснена групою осіб або повторно, передбачено:

обмеження волі від 3 до 5 років;

позбавлення волі на такий самий строк.

Особливу відповідальність несуть ті, хто знищує дерева у природно-заповідних зонах:

штраф від 2550 до 34 тисяч гривень;

обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Як придбати ялинку легально

Щоб уникнути порушення закону, важливо купувати ялинки в офіційних точках продажу, які визначає місцева влада. Усі легальні дерева повинні мати чип або етикетку з інформацією про лісове господарство, де вони були вирощені.

Важливо! Купівля легальної ялинки є не лише законним, а й економічно вигідним рішенням, адже штрафи за незаконну вирубку значно перевищують вартість легального дерева.