Разом з тим, портал timeout.pl, як передає 24 Канал, назвав найкрасивіше різдвяне дерево у світі у 2024 році. За словами експертів, вона розташувалася у Кракові.

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Ялинку у Польщі визнали найкрасивішою у світі

Святковим тріумфом для Польщі стало офіційне визнання краківської ялинки найкрасивішою різдвяною ялинкою у світі. Розташована на головній площі міста, це приголомшливе дерево затьмарило конкурентів з таких відомих місць, як Нью-Йорк та Ріо-де-Жанейро.

Весь грудень у Кракові панує різдвяний дух, і це допомагає тому, що вулиці та архітектура міста виглядають просто як фон різдвяної листівки,

– пише Time Out про Старе місто, яке входить до списку ЮНЕСКО.

Жива ялинка у Кракові прикрашена 26 тисячами енергоощадними лампочками, які змінюють колір. Також у місті є й дуже гарні штучні ялинки на Rynku Podgórskim, перед Національним музеєм та на Центральній площі, площі Всіх Святих.



Краківська ялинка визнана найкрасивішою ялинкою у світі / Фото Якуб Влодек / Agencja Wyborcza.pl

Цьогоріч ялинку відкрили 6 грудня і стоятиме вона до 2 лютого. Тож місцеві та туристи ще мають час помилуватися різдвяним деревом.

Мерія Кракова додала, що святковий сезон привертає до міста значний потік туристів, яких приваблює знаменитий різдвяний ярмарок та святкова ілюмінація вулиць. Відвідувачі Кракова також можуть розраховувати на зустріч з казковими оленями, верблюдами, жирафами та райським птахом.

Список найкрасивіших ялинок світу: